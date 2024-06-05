Посольство США: Мужчины с двойным гражданством больше не смогут выехать из Украины

Посольству США стало известно, что исключение, разрешавшее выезд лиц с двойным гражданством из Украины, было отменено с 1 июня

Фото: ГПСУ

В Украине отменено исключение по "проживанию за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством. Об этом своих граждан предупредило посольство США в Украине.

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Посольству стало известно, что соответствующее исключение в Украине отменено с 1 июня. Ранее это позволяло некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, но после этого изменения мужчин с гражданством Украины и США, включая проживающих в Штатах, могут больше не выпустить.

В посольстве подчеркнули, что украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются соответствующие права и обязанности, а из-за военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

В посольстве отметили, что ранее лица с двойным американо-украинским гражданством могли въехать в Украину, а затем выехать, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. Однако, по информации дипломатов, это исключение было отменено.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦПАУ (укр. ЦНАП) или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

По состоянию на 2 июня данные обновили около 1,5 млн человек. За границей с 18 мая через Резерв+ данные обновили более 14 000 украинцев в 124 странах. Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

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