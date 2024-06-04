На Буковині порушників кордону, які у розшуку Нацполіції, відправлятимуть одразу до ТЦК

Це передбачено постановою Кабміну про проведення призову на військову службу

Кордон Чернівецької області (Фото: ДПСУ)

На Буковині чоловіків, які намагатимуться незаконно перетнути кордон і перебувають у розшуку Національної поліції, відправлятимуть одразу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це Суспільному повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

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"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", – пояснив він.

За словами Заруднєва, це передбачено постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

Він додав, що комунікація прикордонників із представниками ТЦК була хорошою і до ухвалення нового закону про мобілізацію, але зараз тільки покращилась.

9 травня 2024 року прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж удвічі проти 2023 року. Речник ДПСУ повідомив LIGA.net , що у різні періоди цифри можуть різнитися.

, що у різні періоди цифри можуть різнитися. 31 травня ДПСУ показала відео, як на Закарпатті семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку українсько-румунського кордону, щоб перетнути його через річку Тису.

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