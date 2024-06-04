В Черновицкой области нарушителей границы будут отправлять сразу в ТЦК

Это предусмотрено постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу

Граница Черновицкой области (Фото: ГПСУ)

В Черновицкой области мужчин, которые будут пытаться незаконно пересечь границу и находятся в розыске Национальной полиции, будут отправлять сразу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом Суспильному сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

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"Раньше на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", – пояснил он.

По словам Заруднева, это предусмотрено постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

Он добавил, что коммуникация пограничников с представителями ТЦК была хорошей и до принятия нового закона о мобилизации, но сейчас только улучшилась.

9 мая 2024 года пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Спикер ГПСУ сообщил LIGA.net , что в разные периоды цифры могут отличаться.

, что в разные периоды цифры могут отличаться. 31 мая ГПСУ показала видео, как в Закарпатье семеро мужчин прорвали заградительную сетку украинско-румынской границы, чтобы пересечь ее через реку Тису.

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