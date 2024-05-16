Мужчинам для пересечения границы нужен еще один документ: объяснение от пограничников

В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах правил пересечения государственной границы

Польско-украинская граница. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

С 18 мая Государственная пограничная служба в пунктах пропуска будет проверять наличие военно-учетного документа у мужчин от 18 до 60 лет. Об этом проинформировала пресс-служба ГПСУ.

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В ГПСУ заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственный границу Украины.

В комментарии для LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины о правовом режиме военного положения и мобилизации, которые вступят в силу 18 мая.

Он отметил, что граждане Украины, которые имеют право на выезд согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины (военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации), должны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации или исключении с воинского учета по состоянию здоровья.

Это, в частности, касается таких категорий лиц:

→ забронированных на период мобилизации и на военное время;

→ признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

→ на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

→ которые самостоятельно воспитывают ребенка;

→ имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и супруга (супругу), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

→ другие категории лиц, определенные ст. 23 закона о мобилизации.

Он отметил, что это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах правил пересечения государственной границы.

К таковым относятся:

→ лица с инвалидностью;

→ те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

→ водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

→ определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Демченко отметил, что проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (согласно части седьмой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024).

"Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ", – добавил спикер ГПСУ.

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11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. 16 апреля его подписал Зеленский. Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая.

С 4 мая в Украине нет статуса ограниченно пригодных. Вместо этой формулировки остались "пригоден" или "непригоден".

8 мая Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Глава Минюста Малюська заявил, что Украина способна привлечь в ВСУ до 20 000 заключенных и лиц с судимостями.

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