Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ: пояснення від прикордонників

Польсько-український кордон. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

З 18 травня Державна прикордонна служба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це проінформувала пресслужба ДПСУ.

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У ДПСУ заявили, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу прикордонника в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

У коментарі для LIGA.net речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що такий обов’язок передбачений змінами до законів України про правовий режим воєнного стану та мобілізацію, які наберуть чинності 18 травня.

Він зазначив, що громадяни України, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України (військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Це, зокрема, стосується таких категорій осіб:

→ заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

→ визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

→ на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

→ які самостійно виховують дитину;

→ які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

→ інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону про мобілізацію.

Він зазначив, що це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах правил перетинання державного кордону.

До таких належать:

→ особи з інвалідністю;

→ ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

→ водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

→ визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Демченко зауважив, що перевірка підстав для надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (згідно з частиною сьомою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (у редакції від 18.05.2024).

"Тому рекомендуємо під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані в ТЦК і СП та внести інформацію про отримання відстрочки до свого військово-облікового документа", – додав речник ДПСУ.

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11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. 16 квітня його підписав Зеленський. Закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня.

З 4 травня в Україні немає статусу обмежено придатних. Замість цього формулювання залишились "придатний" або "непридатний".

8 травня Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Очільник Мін'юсту Малюська заявив, що Україна здатна залучити до ЗСУ до 20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

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