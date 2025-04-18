У США син поліцейської відкрив вогонь в університеті Флориди, двоє загиблих

Університет штату Флорида (Фото: DON HAYES/EPA)

20-річний студент відкрив вогонь в Університеті штату Флорида, що розташований в столиці штату Таллагассі. Загинуло двоє людей, шестеро дістали поранень. Нападником виявився син заступника шерифа округу Леон. Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

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Стрілянина почалася близько 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) 17 квітня біля кампусу. В цей час в університеті, де навчаються понад 44 000 студентів, тривають заняття.

Нападник з пістолета застрелив двох людей та поранив п'ятьох. Поліція не надала подробиць про жертв та постраждалих. Відомо, що загиблі не були студентами.

Поліція, яка прибула на місце, наказала нападнику здатися, але він відмовився. У відповідь поліціанти відкрили вогонь. Пораненого зловмисника було затримано.

Затриманим виявився 20-річний Фенікс Ікнер, син заступниці шерифа округу Леон. Хлопець скористався пістолетом своєї матері.

Як повідомив шериф округу Леон Волтер Макнейл, раніше пістолет був табельною зброєю жінки, але вона його викупила у відділку для особистого користування.

На додаток до пістолета Ікнер приніс на територію кампусу дробовик, але невідомо, чи використовувалася ця зброя під час стрілянини.

Поліція вважає, що нападник діяв сам, його мотиви невідомі. Наразі він перебуває у лікарні із "серйозними травмами, які не становлять загрози для життя".

Це не перший напад на університет. У 2014 році в головній бібліотеці закладу сталася стрілянина, в результаті якої було поранено трьох людей. Офіцери застрелили збройного нападника, 31-річного Мирона Мея.