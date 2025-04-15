Во Франции неизвестные совершили нападение на несколько тюрем в разных городах
В ночь на 15 апреля во Франции было совершено нападение на несколько тюрем и резиденцию Министерства юстиции в Марселе. Дело квалифицируют как террористическое нападение. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, пострадали тюрьмы в Тулоне, Экс-ан-Провансе, Валансе, Неме, Вильпенте, Нантере, а также резиденция Министерства юстиции в Марселе.
Во всех случаях, кроме нападения в Тулоне, неизвестные подожгли стоящие на стоянке заведений автомобили. Большинство из них принадлежало сотрудникам тюрем. Также в одном случае были подожжены ворота заведения.
Кроме того, часть автомобилей была разрисована надписями "DDPF", которая расшифровывается как "Права французских заключенных".
В Тулоне, по информации собеседников издания в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли ворота тюрьмы из автомата Калашникова. На месте было обнаружено более 10 гильз.
Собеседник Le Figaro связал нападение с усилением государственной борьбы с торговлей наркотиками.
"Все это кажется скоординированным и четко связанным со стратегией министра против торговли наркотиками", – отметил он.
Министр внутренних дел Бруно Ретайло отдал приказ усилить защиту всех учреждений правоохранительной и пенитенциарной системы и сотрудников.
Расследование дела взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.
- 14 мая во Франции вооруженные люди в балаклавах устроили засаду на тюремный фургон на севере страны – и уволили наркоторговца Мохамеда Амра, известного по прозвищу "Муха". Они убили двух охранников, тяжело ранили троих и повлекли за собой большой розыск полицейских.