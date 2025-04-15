Во Франции неизвестные совершили нападение на несколько тюрем в разных городах

Пожар на парковке пенитенциарного центра в Валансе (Фото: SyndFoJustice)

В ночь на 15 апреля во Франции было совершено нападение на несколько тюрем и резиденцию Министерства юстиции в Марселе. Дело квалифицируют как террористическое нападение. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, пострадали тюрьмы в Тулоне, Экс-ан-Провансе, Валансе, Неме, Вильпенте, Нантере, а также резиденция Министерства юстиции в Марселе.

Во всех случаях, кроме нападения в Тулоне, неизвестные подожгли стоящие на стоянке заведений автомобили. Большинство из них принадлежало сотрудникам тюрем. Также в одном случае были подожжены ворота заведения.

Кроме того, часть автомобилей была разрисована надписями "DDPF", которая расшифровывается как "Права французских заключенных".

В Тулоне, по информации собеседников издания в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли ворота тюрьмы из автомата Калашникова. На месте было обнаружено более 10 гильз.

Собеседник Le Figaro связал нападение с усилением государственной борьбы с торговлей наркотиками.

"Все это кажется скоординированным и четко связанным со стратегией министра против торговли наркотиками", – отметил он.

Министр внутренних дел Бруно Ретайло отдал приказ усилить защиту всех учреждений правоохранительной и пенитенциарной системы и сотрудников.

Расследование дела взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.