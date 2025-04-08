В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе: погиб губернатор и еще десятки людей – фото

На месте работают спасатели, под завалами могут быть еще люди

Место трагедии (Фото:EPA/ORLANDO BARRIA)

В столице Доминиканской Республики городе Санто-Доминго обрушилась крыша в ночном клубе. В результате происшествия погибли минимум 27 человек, включая губернатора провинции, сообщают The Guardian, Reuters и People со ссылкой на сообщения властей.

По имеющимся данным, обрушение произошло рано утром 8 апреля во время концерта певца Рубби Переса в клубе Jet Set. Известно о 134 раненых, больше 120 из них доставлены в больницу. Сам певец также пострадал – в момент обрушения он выступал на сцене. Погиб его саксофонист.

Вид на клуб сверху (Фото: Josue Aguilar/Х)

Глава центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканы Хуан Мануэль Мендес сообщил, что на месте обрушения работают спасатели, они пытаются вытащить людей из-под завалов.

"Мы предполагаем, что многие из них все еще живы, и именно поэтому власти здесь не сдадутся, пока под этими завалами не останется ни одного человека", – сказал он.

Президент Республики Луис Абинадер сообщил, что среди погибших был губернатор северной провинции Монте-Кристи Нельси Крус.

"Мы глубоко сожалеем о трагедии. Мы следим за происшествием ежеминутно. Все агентства по оказанию помощи оказали необходимую помощь и работают над спасательными усилиями. Наши молитвы с пострадавшими семьями", – написал он.

Поврежденный клуб (Фото: F A U S T O A R A U J O/Х)