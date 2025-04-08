В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе: погиб губернатор и еще десятки людей – фото
В столице Доминиканской Республики городе Санто-Доминго обрушилась крыша в ночном клубе. В результате происшествия погибли минимум 27 человек, включая губернатора провинции, сообщают The Guardian, Reuters и People со ссылкой на сообщения властей.
По имеющимся данным, обрушение произошло рано утром 8 апреля во время концерта певца Рубби Переса в клубе Jet Set. Известно о 134 раненых, больше 120 из них доставлены в больницу. Сам певец также пострадал – в момент обрушения он выступал на сцене. Погиб его саксофонист.
Глава центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканы Хуан Мануэль Мендес сообщил, что на месте обрушения работают спасатели, они пытаются вытащить людей из-под завалов.
"Мы предполагаем, что многие из них все еще живы, и именно поэтому власти здесь не сдадутся, пока под этими завалами не останется ни одного человека", – сказал он.
Президент Республики Луис Абинадер сообщил, что среди погибших был губернатор северной провинции Монте-Кристи Нельси Крус.
"Мы глубоко сожалеем о трагедии. Мы следим за происшествием ежеминутно. Все агентства по оказанию помощи оказали необходимую помощь и работают над спасательными усилиями. Наши молитвы с пострадавшими семьями", – написал он.
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