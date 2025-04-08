У Домінікані обвалився дах у нічному клубі: загинув губернатор і ще десятки людей – фото
У столиці Домініканської Республіки місті Санто-Домінго обвалився дах у нічному клубі. Внаслідок події загинули щонайменше 27 людей, включно з губернатором провінції, повідомляють The Guardian, Reuters і People з посиланням на повідомлення влади.
За наявними даними, обвал стався рано-вранці 8 квітня під час концерту співака Руббі Переса в клубі Jet Set. Відомо про 134 поранених, понад 120 із них доставлені до лікарні. Сам співак також постраждав – у момент обвалення він виступав на сцені. Загинув його саксофоніст.
Голова центру з надзвичайних ситуацій Домінікани Хуан Мануель Мендес повідомив, що на місці обвалення працюють рятувальники, які намагаються витягти людей з-під завалів.
"Ми припускаємо, що багато хто з них усе ще живий, і саме тому влада тут не здасться, поки під цими завалами не залишиться жодної людини", – сказав він.
Президент Республіки Луїс Абінадер повідомив, що серед загиблих був губернатор північної провінції Монте-Крісті Нельсі Крус.
"Ми глибоко шкодуємо про трагедію. Ми стежимо за подією щохвилини. Усі агенції з надання допомоги надали необхідну допомогу і працюють над рятівними зусиллями. Наші молитви з постраждалими сім'ями", – написав він.
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