У Домінікані обвалився дах у нічному клубі: загинув губернатор і ще десятки людей – фото

На місці працюють рятувальники, під завалами можуть бути ще люди

Місце трагедії (Фото: EPA/ORLANDO BARRIA)

У столиці Домініканської Республіки місті Санто-Домінго обвалився дах у нічному клубі. Внаслідок події загинули щонайменше 27 людей, включно з губернатором провінції, повідомляють The Guardian, Reuters і People з посиланням на повідомлення влади.

За наявними даними, обвал стався рано-вранці 8 квітня під час концерту співака Руббі Переса в клубі Jet Set. Відомо про 134 поранених, понад 120 із них доставлені до лікарні. Сам співак також постраждав – у момент обвалення він виступав на сцені. Загинув його саксофоніст.

Вид на клуб зверху (Фото: Josue Aguilar/Х)

Голова центру з надзвичайних ситуацій Домінікани Хуан Мануель Мендес повідомив, що на місці обвалення працюють рятувальники, які намагаються витягти людей з-під завалів.

"Ми припускаємо, що багато хто з них усе ще живий, і саме тому влада тут не здасться, поки під цими завалами не залишиться жодної людини", – сказав він.

Президент Республіки Луїс Абінадер повідомив, що серед загиблих був губернатор північної провінції Монте-Крісті Нельсі Крус.

"Ми глибоко шкодуємо про трагедію. Ми стежимо за подією щохвилини. Усі агенції з надання допомоги надали необхідну допомогу і працюють над рятівними зусиллями. Наші молитви з постраждалими сім'ями", – написав він.

Пошкоджений клуб.