У М'янмі кількість жертв від землетрусу перевищила 3000 осіб. Є загроза дощів

Землетрус у М'янмі (Фото: ЕРА/NYEIN CHAN NAING)

Станом на 3 квітня кількість жертв внаслідок землетрусу в М'янмі 28 березня зросла до 3003 осіб, ще 351 – вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило посольство М'янми у Японії.

За даними посольства, 4515 осіб отримали поранення та травми. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Тиждень із 31 березня до 4 квітня оголошено Днем скорботи національного рівня.

Водночас умови рятувальної операції можуть ускладнитися дощами, які зовсім не типові для сезону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на працівника гуманітарної організації у М'янмі.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі можуть розпочатися 6 квітня та тривати до 11 квітня. Під загрозою райони, які найбільше постраждали від землетрусу – Мандалай, Сікайн та столиця Нейп'їдо.

"Насувається дощ, і все ще так багато людей під завалами. А в Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, люди, які ще не врятовані, потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту", – сказав працівник гуманітарної організації.