В Мьянме число жертв от землетрясения превысило 3000 человек. Есть угроза дождей

Землетрясение в Мьянме (Фото: ЕРА/NYEIN CHAN NAING)

По состоянию на 3 апреля число жертв в результате землетрясения в Мьянме 28 марта возросло до 3003 человек, еще 351 – числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило посольство Мьянмы в Японии.

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По данным посольства, 4515 человек получили ранения и травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Неделя с 31 марта по 4 апреля объявлена Днем скорби национального уровня.

Вместе с тем условия спасательной операции могут усложниться дождями, которые вовсе не типичны для сезона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника гуманитарной организации в Мьянме.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди могут начаться 6 апреля и продлиться до 11 апреля. Под угрозой районы, которые наиболее пострадали от землетрясения – Мандалай, Сикайн и столица Нейпьидо.

"Надвигается дождь, и все еще так много людей под завалами. А в Мандалае, особенно, если начнется дождь, люди, которые еще не спасены, утонут, даже если они выжили до этого момента", – сказал сотрудник гуманитарной организации.