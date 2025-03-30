В Мьянме количество погибших в результате землетрясения превысило 1600 – фото

Еще более 3400 тысяч человек считаются пропавшими без вести

Мьянма (Фото: STRINGER/EPA)

В Мьянме растет количество жертв землетрясения магнитудой 7,7 балла, произошедшего в пятницу, 28 марта с эпицентром вблизи второго по величине города страны Мандалай. Также увеличилось количество пропавших без вести. Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время сообщается о 1644 погибших в Мьянме и 3408 пропавших без вести. Это предварительные цифры, которые, вероятно, будут расти , ведь на некоторых участках поисковые работы еще не начинались.

Как сообщает агентство, в воскресенье, 30 марта, международные бригады спасателей только начали поступать в самый пострадавший район Мьянмы.

Им препятствовали разрушенные дороги, мосты и прочая инфраструктура.

Из-за повреждения аэропорта Мандалай и падения диспетчерской башни в столичном аэропорту Нейпьидо все коммерческие рейсы были закрыты.

Кроме того, пребывание международных поисково-спасательных бригад в Мьянме осложняется из-за продолжающейся в стране гражданской войны.

В ночь на 30 марта в Мандалае произошел еще один афтершок магнитудой 5,1. Неизвестно, причинил ли он дополнительные разрушения.

Как сообщает агентство, большое количество жителей 1,5-миллионного Мандалая ночуют после землетрясения на улице из-за разрушения жилья и страха афтершоков.

В соседнем Таиланде известно о 17 погибших людях. 10 из них были найдены на строительной площадке возле популярного рынка Чатучак, где в результате землетрясения упала недостроенная многоэтажка. Еще 83 рабочих площадки считаются пропавшими без вести.

Мьянма (Фото: STRINGER/EPA)