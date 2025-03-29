Землетрясение в Мьянме: количество погибших возросло до 1002, почти 2400 человек ранены

В соседнем Таиланде, по предварительным данным, погибли шесть человек

Последствия землетрясения (Фото: Stringer/EPA)

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 694 человек. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на хунту Мьянмы. Впоследствии стало известно, что число погибших и раненых резко возросло.

В результате землетрясения, которое произошло в стране 28 марта, погибли по меньшей мере 694 человека. Еще 1670 человек получили травмы.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в полдень с эпицентром вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы. После этого последовали повторные толчки, один из них магнитудой 6,4 балла.

Мьянма находится в зоне активных землетрясений, хотя многие толчки происходят в малонаселенных районах, а не в городах, подобных пострадавшим в пятницу.

Геологическая служба США подсчитала, что число погибших может превысить 1000 человек.

В Мандалае землетрясение разрушило несколько зданий, в том числе один из самых больших монастырей города.

Толчки ощущались также в соседнем Таиланде. Власти в Бангкоке сообщили, что шесть человек погибли, 22 получили ранения и 101 пропал без вести на трех строительных площадках, включая многоэтажку. По состоянию на утро субботы, 29 марта, поисковые работы продолжаются.

ДОПОЛНЕНО В 08:30. Телеканал BBC со ссылкой на власти Мьянмы сообщил, что жертвами землетрясения стали 1002 человека. Еще 2376 человек пострадали. Большинство жертв приходится на второй по величине город Мандалай, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения. Спасательные операции продолжаются.

Военное руководство Мьянмы обратилось с призывом о международной помощи. Соседние Китай и Индия одни из первых оказали помощь.