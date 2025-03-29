Землетрус у М'янмі: кількість загиблих зросла до 1002, майже 2400 людей поранено

У сусідньому Таїланді, за попередніми даними, загинули шестеро людей

Наслідки землетрусу (Фото: Stringer/EPA)

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в М’янмі сягнула 694 людей. Про це повідомила французька газета Le Monde із посиланням на хунту М’янми. Згодом стало відомо, що кількість загиблих та поранених різко зросла.

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Унаслідок землетрусу, який стався у країні 28 березня, загинули щонайменше 694 людини. Ще 1670 людей отримали травми.

Землетрус магнітудою 7,7 бала стався опівдні з епіцентром поблизу Мандалая, другого за величиною міста М’янми. Після цього відбулися повторні поштовхи, один із них магнітудою 6,4 бала.

М’янма розташована в зоні активних землетрусів, хоча багато поштовхів відбуваються в малонаселених районах, а не в містах, подібних до тих, що постраждали в п’ятницю.

Геологічна служба США підрахувала, що кількість загиблих може перевищити 1000.

В Мандалаї землетрус зруйнував кілька будівель, серед них один із найбільших монастирів міста.

Поштовхи були відчутні також в сусідньому Таїланді. Влада в Бангкоку повідомила, що шестеро людей загинули, 22 отримали поранення і 101 пропав безвісти на трьох будівельних майданчиках, включно з багатоповерхівкою. Станом на ранок суботи, 29 березня, пошукові роботи тривають.

ДОПОВНЕНО О 08:30. Телеканал BBC із посиланням на владу М’янми повідомив, що жертвами землетрусу стали 1002 людини. Ще 2376 людей постраждали. Більшість жертв припадає на друге за величиною місто Мандалай, яке розташоване неподалік від епіцентру землетрусу. Рятувальні операції тривають.

Військове керівництво М’янми звернулося з закликом про міжнародну допомогу. Сусідні Китай та Індія одні з перших надіслали допомогу.