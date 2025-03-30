У М'янмі кількість загиблих в наслідок землетрусу сягнула понад 1600 – фото
У М'янмі зростає кількість жертв землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався у п’ятницю, 28 березня з епіцентром поблизу другого за величиною міста країни Мандалай. Також збільшилася кількість зниклих безвісти. Про це повідомляє Associated Press.
Наразі повідомляється про 1644 загиблих у М’янмі та 3408 зниклих безвісти. Це попередні цифри, які, ймовірно, будуть зростати, адже на деяких ділянках пошукові роботи ще не починалися.
Як повідомляє агентство, в неділю, 30 березня, міжнародні бригади рятувальників тільки почали надходити до найбільш постраждалого району М'янми.
Їм перешкоджали зруйновані дороги, мости та інша інфраструктура.
Через пошкодження аеропорту Мандалай і повалення диспетчерської вежі в столичному аеропорту Найп'їдо усі комерційні рейси були закриті.
Окрім того, перебування міжнародних пошуково-рятівних бригад в М'янмі ускладняється через громадянську війну, яка триває в країні.
У ніч проти 30 березня в Мандалаї стався ще один афтершок магнітудою 5,1. Невідомо, чи спричинив він додаткові руйнування.
Як повідомляє агентство, велика кількість жителів 1,5-мільйонного Мандалая ночують після землетрусу на вулиці через руйнування житла та страх афтершоків.
У сусідньому Таїланді відомо про 17 загиблих людей. 10 з них були знайдені на будівельному майданчику біля популярного ринку Чатучак, де внаслідок землетрусу впала недобудована багатоповерхівка. Ще 83 робочих майданчику вважаються зниклими безвісти.
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