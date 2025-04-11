В Доминикане завершили разбор руин клуба, погиб 221 человек

Причины, повлекшие разрушение крыши здания, до сих пор неизвестны

Доска с портретами погибших в клубе Jet Set (Фото: ORLANDO BARRIA / EPA)

В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго завершились поисково-спасательные работы в клубе Jet Set, где 8 апреля во время концерта обрушилась крыша. Найдены тела 221 человека. Об этом сообщает Reuters.

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После завершения поисковых работ семьи пропавших без вести покинули территорию вокруг ночного клуба, где они оставались после трагедии.

За последние двое суток под завалами не были найдены живые люди. Более 150 травмированных, которых удалось спасти, были освобождены из-под завалов в первые сутки после обвала крыши.

Власти Доминиканы до сих пор не назвали возможные причины разрушения здания.

По словам представителя президента Омеро Фигероа, для выяснения причин правительство страны создало группу национальных и международных экспертов.

Также неизвестно точное количество посетителей концерта певца Рубби Переса, во время которого произошел обвал крыши.

Среди посетителей концерта были известные люди, которые погибли.