Число погибших в Доминикане возросло почти до 200 человек. Певец Перес также погиб

Спасатели продолжают доставать тела из-под завалов заведения, в котором во время концерта обрушилась крыша

Клуб Jet Set (Фото: XP3 GROUP / EPA)

Число жертв обрушения крыши в популярном клубе Jet Set, расположенном в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, возросло до 184 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Об этом сообщает Reuters.

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Как заявил руководитель оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканы Хуан Мануэль Мендес, экстренные службы страны продолжают работать на месте трагедии.

Найдены тела 184 погибших и 155 травмированных, их доставили в больницы.

По словам Мендеса, надежды найти уцелевших под завалами уменьшаются. За последние сутки спасатели не нашли ни одного живого человека.

"В ближайшие часы состоится переход от этапа поиска и спасения к этапу извлечения тел", — заявил спикер президента Омеро Фигероа вечером в среду, 9 апреля.

Как сообщает агентство, концерт популярного доминиканского певца Рубби Переса, во время которого 8 апреля произошло разрушение крыши, собрал множество людей. В частности, политиков, спортсменов и известных деятелей культуры.

Среди погибших – сам Рубби Перес, губернатор северной провинции Монте-Кристи Доминиканы Нелси Круз, игроки Высшей бейсбольной лиги Питчер Октавио Дотель и Тони Бланко, сын министра общественных работ и коммуникаций, чье имя не уточняется.

Точное количество посетителей клуба на момент обрушения крыши остается неизвестным.