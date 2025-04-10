Число погибших в Доминикане возросло почти до 200 человек. Певец Перес также погиб
Число жертв обрушения крыши в популярном клубе Jet Set, расположенном в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, возросло до 184 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Об этом сообщает Reuters.
Как заявил руководитель оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканы Хуан Мануэль Мендес, экстренные службы страны продолжают работать на месте трагедии.
Найдены тела 184 погибших и 155 травмированных, их доставили в больницы.
По словам Мендеса, надежды найти уцелевших под завалами уменьшаются. За последние сутки спасатели не нашли ни одного живого человека.
"В ближайшие часы состоится переход от этапа поиска и спасения к этапу извлечения тел", — заявил спикер президента Омеро Фигероа вечером в среду, 9 апреля.
Как сообщает агентство, концерт популярного доминиканского певца Рубби Переса, во время которого 8 апреля произошло разрушение крыши, собрал множество людей. В частности, политиков, спортсменов и известных деятелей культуры.
Среди погибших – сам Рубби Перес, губернатор северной провинции Монте-Кристи Доминиканы Нелси Круз, игроки Высшей бейсбольной лиги Питчер Октавио Дотель и Тони Бланко, сын министра общественных работ и коммуникаций, чье имя не уточняется.
Точное количество посетителей клуба на момент обрушения крыши остается неизвестным.
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