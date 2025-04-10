Кількість загиблих у Домінікані зросла майже до 200 людей. Співак Перес також загинув

Рятувальники продовжують діставати тіла з руїн закладу, в якому під час концерту обвалився дах

Клуб Jet Set (Фото: XP3 GROUP / EPA)

Кількість жертв обвалу даху у популярному клубі Jet Set, що розташований у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, зросла до 184 осіб. Пошуки людей під завалами тривають. Про це повідомляє Reuters.

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Як заявив керівник оперативного центру з надзвичайних ситуацій Домінікани Хуан Мануель Мендес, екстрені служби країни продовжують працювати на місці трагедії.

Знайдені тіла 184 загиблих та 155 травмованих, які доставлені до лікарень.

За словами Мендеса, надії знайти вцілілих під завалами зменшуються. За останню добу рятувальники не знайшли жодної живої людини.

"Найближчими годинами відбудеться перехід від етапу пошуку та порятунку до етапу вилучення тіл", — заявив речник президента Омеро Фігероа увечері в середу, 9 квітня.

Як повідомляє агентство, концерт популярного домініканського співака Руббі Переса, під час якого 8 квітня сталося руйнування даху, зібрав велику кількість людей. Зокрема, політиків, спортсменів та відомих культурних діячів.

Серед загиблих – сам Руббі Перес, губернаторка північної провінції Монте-Крісті Домінікани Нелсі Круз, гравці Вищої бейсбольної ліги Пітчер Октавіо Дотель і Тоні Бланко, син міністра громадських робіт і комунікацій, чиє ім'я не уточнюється.

Точна кількість відвідувачів клубу на момент обвалення даху залишається невідомою.