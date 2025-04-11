У Домінікані завершили розбір руїн клубу, загинула 221 людина
У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго завершилися пошуково-рятувальні роботи у клубі Jet Set, де 8 квітня під час концерту обвалився дах. Знайдені тіла 221 людини. Про це повідомляє Reuters.
Після завершення пошукових робіт родини зниклих безвісти покинули територію навколо нічного клубу, де вони залишалися після трагедії.
За останні дві доби під завалами не було знайдено живих людей. Понад 150 травмованих, яких вдалося врятувати, були звільнені з-під завалів у першу добу після обвалу даху.
Влада Домінікани досі не назвала можливі причини руйнування будівлі.
За словами речника президента Омеро Фігероа, для з’ясування причин уряд країни схвалив створення групи національних і міжнародних експертів.
Також досі невідома точна кількість відвідувачів концерту співака Руббі Переса, під час якого стався обвал даху.
Серед відвідувачів концерту були відомі люди, які загинули.
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