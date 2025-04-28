Министр обороны Пакистана считает, что вторжение Индии в страну неизбежно
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно. Такое мнение он высказал в комментарии агентству Reuters.
Глава оборонного ведомства Пакистана утверждает, что вторжение неизбежно после открытия огня по туристам в Пахалгаме, в результате чего погибли 26 человек.
Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, регионе, на который претендуют обе страны, и где они воевали дважды.
"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", – сказал Асиф.
Он добавил, что риторика Индии усиливается и пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения.
Министр не объяснил, почему считает, что вторжение Индии в Пакистан неизбежно.
- Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила выданные ранее.
- Министр обороны Пакистана отрицает причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.