Министр обороны Пакистана считает, что вторжение Индии в страну неизбежно
Министр обороны Пакистана (Фото: Maxim Shipenkov / EPA)

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно. Такое мнение он высказал в комментарии агентству Reuters.

Глава оборонного ведомства Пакистана утверждает, что вторжение неизбежно после открытия огня по туристам в Пахалгаме, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, регионе, на который претендуют обе страны, и где они воевали дважды.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", – сказал Асиф.

Он добавил, что риторика Индии усиливается и пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения.

Министр не объяснил, почему считает, что вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

  • Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
  • Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила выданные ранее.
  • Министр обороны Пакистана отрицает причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.
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