Міністр оборони Пакистану вважає, що вторгнення Індії до країни неминуче
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення Індії в його країну є неминучим. Таку думку він висловив в коментарі агентству Reuters.
Глава оборонного відомства Пакистану стверджує, що вторгнення неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей.
Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, регіоні, на який претендують обидві країни й в якому воювали двічі.
"Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно прийняти деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були ухвалені", – сказав Асіф.
Він додав, що риторика Індії посилюється і що пакистанські військові поінформували уряд про можливість нападу.
Міністр не пояснив, чому вважає, що вторгнення Індії до Пакистану неминуче.
- Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу у Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.
- Індія звинуватила у нападі Пакистан та вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала видані раніше.
- Міністр оборони Пакистану заперечив причетність країни до атаки у Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу.