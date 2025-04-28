Міністр оборони Пакистану вважає, що вторгнення Індії до країни неминуче

Міністр оборони Пакистану (Фото: Maxim Shipenkov / EPA)

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення Індії в його країну є неминучим. Таку думку він висловив в коментарі агентству Reuters.

Глава оборонного відомства Пакистану стверджує, що вторгнення неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей.

Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, регіоні, на який претендують обидві країни й в якому воювали двічі.

"Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно прийняти деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були ухвалені", – сказав Асіф.

Він додав, що риторика Індії посилюється і що пакистанські військові поінформували уряд про можливість нападу.

Міністр не пояснив, чому вважає, що вторгнення Індії до Пакистану неминуче.