Пакистан закликав до міжнародного розслідування теракту у Кашмірі
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф ще раз заперечив причетність країни до терористичної атаки у Кашмірі 22 квітня, внаслідок якої загинули 26 туристів, і закликав до міжнародного розслідування нападу. Про це повідомляє The New York Times.
Асіф заявив, що країна готова співпрацювати з "будь-яким розслідуванням, яке проводять міжнародні інспектори".
За його словами, Індія вживає заходів для покарання Пакистану "без будь-яких доказів, без будь-якого розслідування".
На думку міністра, Індія використала наслідки терористичної атаки у внутрішньополітичних цілях, зокрема, як привід для призупинення водного договору із Пакистаном.
Для розв'язання конфлікту Пакистан звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням стати посередником з Індією.
"Ми не хочемо, щоб ця війна розгорілася, тому що це може призвести до катастрофи для всього регіону", – сказав Асіф.
Як зазначає видання, Сполучені Штати та інші країни Заходу побоюються наслідків нападу. Загибель людей викликала різкі дії з боку Індії, і західні чиновники стурбовані тим, що напруженість між двома ядерними сусідами може вийти з-під контролю.
Представники адміністрації Трампа не звинувачували у нападі Пакистан, але висловили підтримку Індії.
Останній великий напад бойовиків на індійську частину Кашміру стався у 2019 році, коли були вбиті десятки індійських співробітників служби безпеки. Після цієї атаки Індія завдала авіаударів по Пакистану.
- 22 квітня, троє озброєних людей розстріляли групу туристів у місті Пахалгамі. В результаті атаки загинули 25 громадян Індії та один непалець. Ще десятки людей отримали поранення.
- Індія звинуватила у нападі Пакистан та вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала видані раніше. Закрила сухопутний пункт пропуску між двома країнами та призупинила дію Індського водного договору.