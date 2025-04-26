Пакистан закликав до міжнародного розслідування теракту у Кашмірі

Хаваджа Мухаммад Асіф (Фото: ROMAN PILIPEY/EPA)

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф ще раз заперечив причетність країни до терористичної атаки у Кашмірі 22 квітня, внаслідок якої загинули 26 туристів, і закликав до міжнародного розслідування нападу. Про це повідомляє The New York Times.

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Асіф заявив, що країна готова співпрацювати з "будь-яким розслідуванням, яке проводять міжнародні інспектори".

За його словами, Індія вживає заходів для покарання Пакистану "без будь-яких доказів, без будь-якого розслідування".

На думку міністра, Індія використала наслідки терористичної атаки у внутрішньополітичних цілях, зокрема, як привід для призупинення водного договору із Пакистаном.

Для розв'язання конфлікту Пакистан звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням стати посередником з Індією.

"Ми не хочемо, щоб ця війна розгорілася, тому що це може призвести до катастрофи для всього регіону", – сказав Асіф.

Як зазначає видання, Сполучені Штати та інші країни Заходу побоюються наслідків нападу. Загибель людей викликала різкі дії з боку Індії, і західні чиновники стурбовані тим, що напруженість між двома ядерними сусідами може вийти з-під контролю.

Представники адміністрації Трампа не звинувачували у нападі Пакистан, але висловили підтримку Індії.

Останній великий напад бойовиків на індійську частину Кашміру стався у 2019 році, коли були вбиті десятки індійських співробітників служби безпеки. Після цієї атаки Індія завдала авіаударів по Пакистану.