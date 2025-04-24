Індія анулювала візи для громадян Пакистану після атаки на туристів у Кашмірі

Індія оголосила про закриття єдиного сухопутного переходу на кордоні між країнами

Напад у Кашмірі (Фото: Farooq Khan/EPA)

Індія тимчасово зупинила видачу нових віз для громадян Пакистану та скасувала раніше видані. Відповідне рішення було ухвалене після нападу на туристів у спірному Кашмірі. Про це повідомило агентство Associated Press.

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Індійська влада заявила, що всі візи, видані громадянам Пакистану, будуть анульовані з неділі, 27 квітня, додавши, що всі пакистанці, які зараз перебувають в країні, повинні виїхати до цього терміну.

Нью-Делі також оголосило про інші заходи, включно й скорочення кількості дипломатичного персоналу, закриття єдиного сухопутного переходу на кордоні та призупинення дії угоди про розподіл води 1960 року.

Міністерство закордонних справ Індії порадило своїм громадянам не їздити до Пакистану та попросило тих, хто зараз там, повернутися.

У відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або експлуатуються Індією, і призупинив будь-яку торгівлю з сусідньою державою.

Раніше Індія звинуватила Пакистан у смертоносній атаці в регіоні Кашмір, що забрала життя 26 людей. Уряд країни не оприлюднив жодних доказів зв’язку нападу зі своїм західним сусідом, але заявив, що нападники мали "транскордонні" зв’язки з Пакистаном.

Водночас Ісламабад усі звинувачення причетності до атаки відкидає. Журналісти нагадали, що відповідальність за неї взяла раніше невідома група бойовиків, яка називала себе Кашмірським опором.

Комітет національної безпеки Пакистану засудив "войовничі заходи" Індії. У повідомленні йдеться, що хоча Пакистан залишається відданим миру, він ніколи не дозволить нікому "порушити свій суверенітет, безпеку, гідність і основоположні права".

Індія та Пакистан управляють частиною Кашміру, але обидві претендують на всю територію. Нью-Делі описує всі бойові дії в Кашмірі як тероризм, що підтримує Пакистан. Ісламабад це заперечує.

У вівторок, 22 квітня, троє озброєних людей розстріляли групу туристів у місті Пахалгамі. В результаті атаки загинули 25 громадян Індії та один непалець. Ще десятки людей отримали поранення.