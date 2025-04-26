Пакистан призвал к международному расследованию теракта в Кашмире

Хаваджа Мухаммад Асиф (Фото: ROMAN PILIPEY/EPA)

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф еще раз опровергнул причастность страны к террористической атаке в Кашмире 22 апреля, в результате которой погибли 26 туристов, и призвал к международному расследованию нападения. Об этом сообщает The New York Times.

Асиф заявил, что страна готова сотрудничать с "любым расследованием, проводимым международными инспекторами".

По его словам, Индия принимает меры по наказанию Пакистана "без каких-либо доказательств, без какого-либо расследования".

По мнению министра, Индия использовала последствия террористической атаки во внутриполитических целях, в частности, как повод для приостановки водного договора с Пакистаном.

Для разрешения конфликта Пакистан обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой стать посредником с Индией.

"Мы не хотим, чтобы эта война разгорелась, потому что это может привести к катастрофе для всего региона", – сказал Асиф.

Как отмечает издание, Соединенные Штаты и другие страны Запада опасаются последствий нападения. Гибель людей вызвала резкие действия со стороны Индии, и западные чиновники обеспокоены тем, что напряженность между двумя ядерными соседями может выйти из-под контроля.

Представители администрации Трампа не обвиняли в нападении Пакистан, но выразили поддержку Индии.

Последнее крупное нападение боевиков на индийскую часть Кашмира произошло в 2019 году, когда были убиты десятки индийских сотрудников службы безопасности. После этой атаки Индия нанесла авиаудары по Пакистану.