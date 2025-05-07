Індія атакувала Пакистан. Країна відповіла ракетним ударом – SAMAA TV

Військовий Індії (Ілюстративне фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у рамках операції "Сіндур". Про це повідомляє Reuters. Як повідомляє SAMAA TV з посиланням на інформацію від співрозмовників, Пакистан завдає ракетного удару у відповідь.

Повідомляється про атаку на дев'ять об'єктів у самому Пакистані, а також Джамму та Кашміру – територіям, які знаходяться під контролем Пакистану. Згідно з заявою влади Індії, саме звідси нібито планувалися та керувалися терористичні атаки проти Індії.

🇵🇰 BREAKING: INDIA LAUNCHES AIRSTRIKES DEEP INSIDE PAKISTAN



Holy shit.



India has attacked Pakistan.



It's war. pic.twitter.com/5sVb9kUK5H - HEEBA KHAN (@HeebaKhan86) May 6, 2025

"Наші дії були цілеспрямованими, зваженими та не мали характеру ескалації. Ніякі пакистанські військові об'єкти не були обстріляні. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання", – йдеться у заяві.

За словами індійської сторони, операція "Сіндур" – це крок після "варварського терористичного нападу" в Пахалгамі, внаслідок якого загинули 25 індійців та один громадянин Непалу.

"Ми виконуємо зобов'язання, що відповідальних за цей напад буде притягнуто до відповідальності", – сказано у заяві.

Заява уряду Індії (Фото: x.com/AdityaRajKaul)

Армія Індії у соцмережі Х заявила після атаки, що "справедливість здійснена".

У Міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по об'єктах на території країни. Державне телебачення Пакистану повідомило, що, за даними армії, Індія завдала ударів по трьох регіонах Пакистану, повідомляє AFP.

Пакистан пообіцяв відповісти на напади Індії "в свій час і у своєму місці", заявили військові.