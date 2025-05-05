Індія привела в готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном – Indian Express

Індія та Пакистан нарощують військову активність після теракту в Кашмірі

Авіація (Фото: Nara.getarchive)

Індійські Військово-повітряні та Військово-морські сили приведені у стан підвищеної бойової готовності після нападу на туристів у Пахалгамі, внаслідок якого загинули 26 осіб. Про це повідомляє Indian Express.

Зазначається, що прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з командувачем ВПС Амаром Прітом Сінгхом та адміралом Дінешем Тріпатхі, щоб обговорити варіанти дій. За словами джерел, збройні сили отримали "повну оперативну свободу" у виборі часу та способу відповіді.

Водночас Пакистан провів два випробування ракет класу "земля-земля" – "Фатах" з дальністю 120 км та "Абдалі" з дальністю 450 км, демонструючи свою військову готовність.

Загострення у відносинах Пакистану й Індії сталося після нападу у Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила у нападі Пакистан та вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану і скасувала видані раніше.

Міністр оборони Пакистану заперечив причетність країни до атаки у Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Водночас він вважає, що військове вторгнення Індії в Пакистан є неминучим.