Індія привела в готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном – Indian Express
Авіація (Фото: Nara.getarchive)

Індійські Військово-повітряні та Військово-морські сили приведені у стан підвищеної бойової готовності після нападу на туристів у Пахалгамі, внаслідок якого загинули 26 осіб. Про це повідомляє Indian Express.

Зазначається, що прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з командувачем ВПС Амаром Прітом Сінгхом та адміралом Дінешем Тріпатхі, щоб обговорити варіанти дій. За словами джерел, збройні сили отримали "повну оперативну свободу" у виборі часу та способу відповіді.

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Водночас Пакистан провів два випробування ракет класу "земля-земля" – "Фатах" з дальністю 120 км та "Абдалі" з дальністю 450 км, демонструючи свою військову готовність.

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