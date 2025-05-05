Індія перекриває воду ще на двох річках, що живлять Пакистан

Індія вжила заходів за кілька годин після випробування Пакистаном нової балістичної ракети

Гребля Багліхар під час будівництва у 2007 році (Фото: JAIPAL SINGH/EPA)

Індія перекрила потік води до Пакистану з греблі на річці Чинаб, а також готується до аналогічних дій на річці Джелам. Заходів ужито на тлі чергового загострення відносин після випробування Пакистаном балістичної ракети. Про це повідомляє Hindustan Times.

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Після тижня обговорень і гідрологічних випробувань Індія розпочала операцію з видалення мулу з греблі Багліхар на річці Чинаб та опустила шлюзові затвори, зменшивши потік до Пакистану на 90%.

Аналогічні операції заплановані для греблі Кішанганга на річці Джелам.

Як зазначає видання, Індія почала роботи протягом кількох годин після випробування Пакистаном балістичної ракети класу "земля-земля" 3 травня.

Нью-Делі оголосило про низку обмежувальних заходів для Пакистану, включно із призупиненням дії угоди про розподіл води 1960 року, після терористичної атаки 22 квітня у спірному Кашмірі, внаслідок якої загинули 25 громадян Індії та один непалець. Ще десятки людей отримали поранення.

Угода регламентувала розподіл вод річок, що течуть із Кашміру, дозволяючи Пакистану отримувати доступ до основного джерела водопостачання – річки Інд, а також річок Джелам і Чинаб.

24 квітня Індія закрила шлюзи на дамбі й перекрила потік води річки Інд.