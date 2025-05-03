Пакистан випробував далекобійну ракету на тлі загострення стосунків з Індією

Навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневровість цього озброєння, заявили військові країни

Ракети Abdali (Фото: Wikipedia)

Пакистанські військові заявили про випробування ракети великої дальності на тлі зростаючої напруженості у відносинах з сусідньою Індією. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Запуск ракети класу "земля-земля" Abdali був здійснений для забезпечення оперативної готовності військ та перевірки ключових технічних параметрів, пояснили у пакистанських Збройних силах.

Військові додали, що навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневровість цього озброєння.

На озброєнні Пакистану вже є балістичні ракети Abdali-I з дальністю стрільби у 180 кілометрів та вагою бойової частини у 500 кілограмів.

Декілька днів тому кораблі Військово-морських сил Індії провели випробувальні пуски ракет, продемонструвавши їхню здатність вражати віддалені цілі.

Анонімні індійські чиновники заявили Bloomberg, що випробування Пакистаном далекобійної ракети є провокаційним та призведе до ескалації напруженості.

За словами співбесідників, Пакистан оголосив навігаційні попередження для суден, провів військові навчання в Аравійському морі й продовжив вести вогонь зі стрілецької зброї через спірну ділянку кордон.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу у Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила у нападі Пакистан та вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала видані раніше.

Міністр оборони Пакистану заперечив причетність країни до атаки у Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Водночас він вважає, що військове вторгнення Індії в Пакистан є неминучим.