Пакистан випробував далекобійну ракету на тлі загострення стосунків з Індією
Ракети Abdali (Фото: Wikipedia)

Пакистанські військові заявили про випробування ракети великої дальності на тлі зростаючої напруженості у відносинах з сусідньою Індією. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Запуск ракети класу "земля-земля" Abdali був здійснений для забезпечення оперативної готовності військ та перевірки ключових технічних параметрів, пояснили у пакистанських Збройних силах.

Військові додали, що навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневровість цього озброєння.

На озброєнні Пакистану вже є балістичні ракети Abdali-I з дальністю стрільби у 180 кілометрів та вагою бойової частини у 500 кілограмів.

Читайте також
Індія та Пакистан на межі війни. Чи вийде зупинити нову ядерну загрозу – сценарії

Декілька днів тому кораблі Військово-морських сил Індії провели випробувальні пуски ракет, продемонструвавши їхню здатність вражати віддалені цілі.

Анонімні індійські чиновники заявили Bloomberg, що випробування Пакистаном далекобійної ракети є провокаційним та призведе до ескалації напруженості.

За словами співбесідників, Пакистан оголосив навігаційні попередження для суден, провів військові навчання в Аравійському морі й продовжив вести вогонь зі стрілецької зброї через спірну ділянку кордон.

Читайте також
Загострення між Індією та Пакистаном переросло в торгове ембарго
ракетапакистанІндія