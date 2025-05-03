Пакистан испытал дальнобойную ракету на фоне обострения отношений с Индией
Ракеты Abdali (Фото: Wikipedia)

Пакистанские военные заявили об испытаниях ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Индией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Запуск ракеты "земля-земля" Abdali был осуществлен для обеспечения оперативной готовности войск и проверки ключевых технических параметров, пояснили в пакистанских Вооруженных силах.

Военные добавили, что целью было проверить навигационную систему и маневровость этого вооружения.

На вооружении Пакистана уже есть баллистические ракеты Abdali-I с дальностью стрельбы в 180 километров и весом боевой части в 500 килограммов.

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Несколько дней назад корабли Военно-морских сил Индии провели испытательные пуски ракет, продемонстрировав их способность поражать отдаленные цели.

Анонимные индийские чиновники заявили Bloomberg, что испытание Пакистаном дальнобойной ракеты провокационно и приведет к эскалации напряженности.

По словам собеседников, Пакистан объявил навигационные предупреждения для судов, провел военные учения в Аравийском море и продолжил вести огонь из стрелкового оружия через спорный участок границы.

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