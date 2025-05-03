Пакистан испытал дальнобойную ракету на фоне обострения отношений с Индией

Обучение имело целью проверить навигационную систему и маневровость этого вооружения, заявили военные страны

Ракеты Abdali (Фото: Wikipedia)

Пакистанские военные заявили об испытаниях ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Индией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Запуск ракеты "земля-земля" Abdali был осуществлен для обеспечения оперативной готовности войск и проверки ключевых технических параметров, пояснили в пакистанских Вооруженных силах.

Военные добавили, что целью было проверить навигационную систему и маневровость этого вооружения.

На вооружении Пакистана уже есть баллистические ракеты Abdali-I с дальностью стрельбы в 180 километров и весом боевой части в 500 килограммов.

Несколько дней назад корабли Военно-морских сил Индии провели испытательные пуски ракет, продемонстрировав их способность поражать отдаленные цели.

Анонимные индийские чиновники заявили Bloomberg, что испытание Пакистаном дальнобойной ракеты провокационно и приведет к эскалации напряженности.

По словам собеседников, Пакистан объявил навигационные предупреждения для судов, провел военные учения в Аравийском море и продолжил вести огонь из стрелкового оружия через спорный участок границы.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила выданные ранее.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. В то же время он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.