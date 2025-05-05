Индия привела в готовность боевую авиацию на границе с Пакистаном – Indian Express
Авиация (Фото: Nara.getarchive)

Индийские Военно-воздушные и Военно-морские силы приведены в состояние повышенной боевой готовности после нападения на туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Об этом сообщает Indian Express.

Отмечается, что премьер-министр Нарендра Моди встретился с командующим ВВС Амаром Притом Сингхом и адмиралом Динешем Трипатхи, чтобы обсудить варианты действий. По словам источников, вооруженные силы получили "полную оперативную свободу" в выборе времени и способа ответа.

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В то же время Пакистан провел два испытания ракет класса "земля-земля" – "Фатах" с дальностью 120 км и "Абдали" с дальностью 450 км, демонстрируя свою военную готовность.

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