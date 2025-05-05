Индия привела в готовность боевую авиацию на границе с Пакистаном – Indian Express

Индия и Пакистан наращивают военную активность после теракта в Кашмире

Авиация (Фото: Nara.getarchive)

Индийские Военно-воздушные и Военно-морские силы приведены в состояние повышенной боевой готовности после нападения на туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Об этом сообщает Indian Express.

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Отмечается, что премьер-министр Нарендра Моди встретился с командующим ВВС Амаром Притом Сингхом и адмиралом Динешем Трипатхи, чтобы обсудить варианты действий. По словам источников, вооруженные силы получили "полную оперативную свободу" в выборе времени и способа ответа.

В то же время Пакистан провел два испытания ракет класса "земля-земля" – "Фатах" с дальностью 120 км и "Абдали" с дальностью 450 км, демонстрируя свою военную готовность.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, прекратила выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. В то же время он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.