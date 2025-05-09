Индия закрыла 24 аэропорта из-за обострения с Пакистаном

Аэропорт Амритсар (Иллюстративное фото: RAMINDER PAL SINGH/EPA)

Авиакомпании Индии приостановили выполнение полетов из более чем двух десятков аэропортов в северных и западных регионах из-за обострения конфликта с Пакистаном. Страны продолжают обмениваться ударами из разных видов оружия, в том числе с использованием беспилотников. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Министерства гражданской авиации Индии, временно было закрыто 24 аэропорта. В частности, аэропорт Амритсар, недалеко от Лахора в северном Пенджабе и Сринагар в Кашмире, граничит с Пакистаном.

В предупреждениях для пассажиров ключевые внутренние авиакомпании Индии заявили, что их рейсы будут приостановлены до субботы.

Indigo, крупнейший внутренний перевозчик страны, в среду отменил 165 рейсов. Аналогичное количество отмененных рейсов было у Air India и Air India Express.

По данным Управления гражданской авиации, Пакистан возобновил полеты по всей стране после приостановки работы в четырех аэропортах.

В ночь на 9 мая Индия и Пакистан обменивались ударами из разных видов оружия. Сообщается о дроновых атаках с обеих сторон.