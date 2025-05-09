Индия закрыла 24 аэропорта из-за обострения с Пакистаном
Авиакомпании Индии приостановили выполнение полетов из более чем двух десятков аэропортов в северных и западных регионах из-за обострения конфликта с Пакистаном. Страны продолжают обмениваться ударами из разных видов оружия, в том числе с использованием беспилотников. Об этом сообщает Associated Press.
По данным Министерства гражданской авиации Индии, временно было закрыто 24 аэропорта. В частности, аэропорт Амритсар, недалеко от Лахора в северном Пенджабе и Сринагар в Кашмире, граничит с Пакистаном.
В предупреждениях для пассажиров ключевые внутренние авиакомпании Индии заявили, что их рейсы будут приостановлены до субботы.
Indigo, крупнейший внутренний перевозчик страны, в среду отменил 165 рейсов. Аналогичное количество отмененных рейсов было у Air India и Air India Express.
По данным Управления гражданской авиации, Пакистан возобновил полеты по всей стране после приостановки работы в четырех аэропортах.
В ночь на 9 мая Индия и Пакистан обменивались ударами из разных видов оружия. Сообщается о дроновых атаках с обеих сторон.
- Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.
- Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.
- Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Пакистан нанес ответный ракетный удар.
- 7 мая премьер-министр Пакистана заявил, что Военно-воздушные силы страны уничтожили индийские самолеты.