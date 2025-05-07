Премьер Пакистана заявил об уничтожении индийских истребителей. Возможно, Rafale – CNN

Власти Пакистана объявили о якобы уничтожении индийских боевых самолетов во время воздушного боя

Истребитель Rafale (Фото: wikipedia.org)

Премьер-министр страны Шехбаз Шариф утверждает, что военно-воздушные силы Пакистана уничтожили индийские самолеты. Об этом он заявил в обращении к нации по государственному телевидению 7 мая, пишет CNN.

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Шариф в своем обращении также предупредил, что Пакистан отомстит за смерть погибших в результате ударов Индии.

"Врагу понадобилось всего несколько часов, чтобы опуститься на колени", – заявил премьер-министр.

Пакистанская сторона ранее заявила, что ее силы сбили пять индийских истребителей в ответ на удары со стороны Индии.

Согласно этим утверждениям, среди них могли быть три Rafale. Официального подтверждения этой информации пока нет. Представители Индии воздерживаются от комментариев.

Издание также обратило внимание на снимки обломков упавшего на территории Кашмира самолета, на которых видна маркировка французского производителя.

В то же время эксперты отмечают, что по внешним признакам невозможно с уверенностью идентифицировать, что речь идет именно об истребителе Rafale.

Справка Rafale – это 10-тонный многоцелевой двухдвигательный истребитель, оснащенный 30-миллиметровой пушкой, ракетами класса "воздух-воздух", лазерными бомбами и крылатыми ракетами. До обострения ситуации Индия располагала 36 такими самолетами, приобретенными у французской компании Dassault Aviation. Rafale – это 10-тонный многоцелевой двухдвигательный истребитель, оснащенный 30-миллиметровой пушкой, ракетами класса "воздух-воздух", лазерными бомбами и крылатыми ракетами. До обострения ситуации Индия располагала 36 такими самолетами, приобретенными у французской компании Dassault Aviation.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

5 мая Indian Express сообщал, что Индия привела в готовность боевую авиацию на границе с Пакистаном.

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Пакистан нанес ответный ракетный удар.