Прем'єр Пакистану заявив про знищення індійських винищувачів. Можливо, Rafale – CNN
Винищувач Rafale (Фото: wikipedia.org)

Прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф стверджує, що військово-повітряні сили Пакистану знищили індійські літаки. Про це він заявив у зверненні до нації на державному телебаченні 7 травня, пише CNN.

Шаріф у своєму зверненні також попередив, що Пакистан помститься за смерть тих, хто загинув внаслідок ударів Індії.

"Ворогові знадобилося лише кілька годин, щоб стати на коліна", – заявив премʼєр-міністр.

Пакистанська сторона раніше заявила, що її сили збили п’ять індійських винищувачів у відповідь на удари з боку Індії.

Згідно з цими твердженнями, серед них могли бути три Rafale. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Представники Індії утримуються від коментарів.

Видання також звернуло увагу на знімки уламків літака, що впав на території Кашміру, на яких видно маркування французького виробника.

Водночас експерти зазначають, що за зовнішніми ознаками неможливо з упевненістю ідентифікувати, чи йдеться саме про винищувач Rafale.

Довідка
Rafale – це 10-тонний багатоцільовий дводвигуновий винищувач, оснащений 30-міліметровою гарматою, ракетами класу "повітря-повітря", лазерними бомбами та крилатими ракетами. До загострення ситуації Індія мала на озброєнні 36 таких літаків, придбаних у французької компанії Dassault Aviation.
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