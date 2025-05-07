Прем'єр Пакистану заявив про знищення індійських винищувачів. Можливо, Rafale – CNN

Влада Пакистану оголосила про нібито знищення індійських бойових літаків під час повітряного бою

Винищувач Rafale (Фото: wikipedia.org)

Прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф стверджує, що військово-повітряні сили Пакистану знищили індійські літаки. Про це він заявив у зверненні до нації на державному телебаченні 7 травня, пише CNN.

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Шаріф у своєму зверненні також попередив, що Пакистан помститься за смерть тих, хто загинув внаслідок ударів Індії.

"Ворогові знадобилося лише кілька годин, щоб стати на коліна", – заявив премʼєр-міністр.

Пакистанська сторона раніше заявила, що її сили збили п’ять індійських винищувачів у відповідь на удари з боку Індії.

Згідно з цими твердженнями, серед них могли бути три Rafale. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Представники Індії утримуються від коментарів.

Видання також звернуло увагу на знімки уламків літака, що впав на території Кашміру, на яких видно маркування французького виробника.

Водночас експерти зазначають, що за зовнішніми ознаками неможливо з упевненістю ідентифікувати, чи йдеться саме про винищувач Rafale.

Довідка Rafale – це 10-тонний багатоцільовий дводвигуновий винищувач, оснащений 30-міліметровою гарматою, ракетами класу "повітря-повітря", лазерними бомбами та крилатими ракетами. До загострення ситуації Індія мала на озброєнні 36 таких літаків, придбаних у французької компанії Dassault Aviation. Rafale – це 10-тонний багатоцільовий дводвигуновий винищувач, оснащений 30-міліметровою гарматою, ракетами класу "повітря-повітря", лазерними бомбами та крилатими ракетами. До загострення ситуації Індія мала на озброєнні 36 таких літаків, придбаних у французької компанії Dassault Aviation.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала раніше видані.

Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Разом із тим він вважає, що військове вторгнення Індії до Пакистану є неминучим.

5 травня Indian Express повідомляв, що Індія привела в готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном.

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у рамках операції "Сіндур". Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.