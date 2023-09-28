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Як виглядає штаб ЧФ РФ після прильоту української ракети: росЗМІ показали нове фото

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 21:32
Як виглядає штаб ЧФ РФ після прильоту української ракети: росЗМІ показали нове фото - Фото
Фото - Радіо Свобода

Російське видання Агентство.Новини опублікувало нове фото штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, атакованого українською ракетою 22 вересня.

"Знімок показує масштаб руйнувань. На знімку видно, що в будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", – йдеться у підписі до фото.

Як виглядає штаб ЧФ РФ після прильоту української ракети: росЗМІ показали нове фото

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

Також наступного дня з'явилися супутникові фотографії ураженого Силами оборони штабу ЧФ РФ.

  • 25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.
  • 26 вересня Міноборони РФ опублікувало фото з нібито живим Соколовим. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.
  • 27 вересня пропагандисти РФ опублікували низку відео, на яких Соколов нібито живий.
  • Зеленський також пообіцяв уточнити дані.

Читайте також: Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили

Оксана Житнюк
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