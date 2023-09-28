Як виглядає штаб ЧФ РФ після прильоту української ракети: росЗМІ показали нове фото

Російське видання Агентство.Новини опублікувало нове фото штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, атакованого українською ракетою 22 вересня.

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"Знімок показує масштаб руйнувань. На знімку видно, що в будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", – йдеться у підписі до фото.

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

Також наступного дня з'явилися супутникові фотографії ураженого Силами оборони штабу ЧФ РФ.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

26 вересня Міноборони РФ опублікувало фото з нібито живим Соколовим. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.

27 вересня пропагандисти РФ опублікували низку відео, на яких Соколов нібито живий.

Зеленський також пообіцяв уточнити дані.

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