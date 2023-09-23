Севастополь. З'явились супутникові знімки ураженого штабу Чорноморського флоту окупантів
23.09.2023, 23:10
Фото: Planet Labs
З'явились супутникові світлини ураженого Силами оборони штабу Чорноморського флоту російських загарбників у тимчасово окупованому Севастополі в Криму, світлини Planet Labs публікує російська служба Радіо Свобода та Sky News.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
На першому фото видно дим від штабу, на подальших чітко видно місця влучання ракет у будівлю окупантів.
Учора з'явилось відео з прильотом однієї з ракет: на кадрах зі штабу вже йде дим, тобто ударів точно було декілька.
Більш детально сам штаб до та після влучання:
Ще детальніше, видно руйнування:
- Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
- Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.
- Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
- Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.
Читайте також: Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генерал ЗСУ: Удари по Криму важливі для наступу. Атака на штаб ЧФ допомагає, дає надію 22.09.2023Севастополь. З'явився момент прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ – відео, фото 22.09.2023"Так, почалось". ЗСУ завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі – відео 22.09.2023
Останні новини
Коментарі