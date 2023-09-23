Севастополь. З'явились супутникові знімки ураженого штабу Чорноморського флоту окупантів

З'явились супутникові світлини ураженого Силами оборони штабу Чорноморського флоту російських загарбників у тимчасово окупованому Севастополі в Криму, світлини Planet Labs публікує російська служба Радіо Свобода та Sky News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На першому фото видно дим від штабу, на подальших чітко видно місця влучання ракет у будівлю окупантів.

Учора з'явилось відео з прильотом однієї з ракет: на кадрах зі штабу вже йде дим, тобто ударів точно було декілька.

Більш детально сам штаб до та після влучання:

Ще детальніше, видно руйнування:

Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

Читайте також: Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.