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Севастополь. Появились спутниковые снимки пораженного штаба Черноморского флота оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 23:10
Севастополь. Появились спутниковые снимки пораженного штаба Черноморского флота оккупантов - Фото
Фото: Planet Labs

Появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба Черноморского флота российских захватчиков во временно оккупированном Севастополе в Крыму, фотографии Planet Labs публикует российская служба Радио Свобода и Sky News .

На первом фото виден дым от штаба, на последующих четко видны места попадания ракет в здание оккупантов.

Вчера появилось видео с прилетом одной из ракет: на кадрах из штаба уже идет дым, то есть ударов точно было несколько.

Фото: Радио Свобода

Более подробно сам штаб до и после попадания:

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Еще подробнее, видны разрушения:

Фото: Радио Свобода

  • Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Артём Джерипа
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