Залужний провів останню розмову з Міллі: фронт та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі на його чинній посаді. Також під час розмови про ситуацію на фронті та потреби української армії був присутній наступник Міллі – генерал Чарльз Браун, йдеться у повідомленні головкома ЗСУ.

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"Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією", – повідомив Залужний.

Він зазначив, що з партнерами обговорили ситуацію на фронті: головком поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій.

"Ситуація контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", – повідомив головком ЗСУ.

Окрім цього Залужний розповів партнерам про основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси, зауважив він.

"На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни", – підсумував головком ЗСУ.

21 вересня сенатори США більшістю голосів затвердили генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Politico зазначає, що на посаді Брауну доведеться "балансувати між загрозою Китаю та необхідністю оснащення українських військових боєприпасами, безпілотниками, ракетами та іншим висококласним обладнанням".

22 вересня Залужний запросив Міллі до України, а той познайомив головкома ЗСУ зі своїм наступником Брауном.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

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