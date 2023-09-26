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Залужный провел последний разговор с Милли: фронт и потребности ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 19:58
Залужный провел последний разговор с Милли: фронт и потребности ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: Telegram Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в его должности. Также во время разговора о ситуации на фронте и нуждах украинской армии присутствовал преемник Милли – генерал Чарльз Браун, говорится в сообщении главкома ВСУ.

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"В ходе переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с российской агрессией", – сообщил Залужный.

Он отметил, что с партнерами обсудили ситуацию на фронте: главком проинформировал о ходе оборонных и наступательных операций.

"Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", – сообщил главком ВСУ.

Кроме того, Залужный рассказал партнерам об основных потребностях украинской армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы, отметил он.

"В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны", – подытожил главком ВСУ.

  • 21 сентября сенаторы США большинством голосов утвердили генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Politico отмечает, что в должности Брауну придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".
  • 22 сентября Залужный пригласил Милли в Украину, а тот познакомил главкома ВСУ со своим преемником Брауном.
  • Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военного могущества": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

Читайте также: Милли: Очень много времени уйдет на полную деоккупацию. Ходжес: Необязательно выбивать 200 тысяч россиян

Артём Джерипа
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