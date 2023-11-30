Усиление ПВО и развитие ОПК: В Минобороны назвали приоритеты на 2024 год

Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности планируют увеличить в несколько раз производство ракет

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году планирует увеличить в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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По его словам, внимание будет обращено на производство средств противовоздушной обороны – от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более сотни километров (вроде ЗРК "Коралл").

Гаврилюк отметил, что в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено 175 млрд грн на закупку ракет и боеприпасов.

"Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли противостоять российской агрессии", – сказал генерал-лейтенант.

По его словам, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом для Министерства обороны Украины.

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год в начале ноября. В прошлом году парламент проголосовал бюджет на 2023 год в первом чтении 7 октября, а принял его в целом 3 ноября.