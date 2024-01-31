Нуланд про 2024 рік: Україна доб'ється дуже великих успіхів. На Путіна чекають сюрпризи

Заступниця державного секретаря США Нуланд вважає, що Україна доб'ється дуже великих успіхів у 2024 році

Вікторія Нуланд (Фото: EPA)

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що на російського диктатора Володимира Путіна чекають сюрпризи на полі бою в Україні у 2024 році. Про це вона заявила під час спілкування із журналістами.

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Журналістка поставила заступниці держсекретаря США питання про те, чи дізналася вона щось про плани України на полі бою.

"Я впевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, на Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів", – наголосила Нуланд.

Також вона зазначила, що залишає Київ "із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року".

Нуланд прибула до Києва 31 січня. Пані посол США анонсувала, що посадовці зустрінуться з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, аби підкреслити їхню спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні.

Міністр закордонних справ Кулеба та Нуланд говорили про використання заморожених російських активів на користь України, формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку до цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

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