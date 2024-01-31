Нуланд о 2024 году: Украина добьется очень больших успехов. Путина ждут сюрпризы
Виктория Нуланд (Фото: EPA)

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что российского диктатора Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине в 2024 году. Об этом она заявила во время общения с журналистами.

Журналистка задала заместителю госсекретаря США вопрос о том, узнала ли она что-то о планах Украины на поле боя.

"Я уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", – подчеркнула Нуланд.

Также она отметила, что покидает Киев "с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года".

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