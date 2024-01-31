Малокалиберные бомбы GLSDB находятся на пути к украинским военным – Нуланд

Виктория Нуланд (Фото: EPA)

Бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи США. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Киеве.

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Она подчеркнула, что США "продолжают оказывать поддержку в сфере безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как малокалиберные бомбы, которые сейчас находятся на пути к фронту".

Также Нуланд заверила, что США помогут модернизировать украинский оборонно-промышленный комплекс. Она обратила внимание на то, что украинским защитникам удалось деоккупировать 50% территорий, которые пытался захватить агрессор с 24 февраля 2022 года.

В частности чиновница акцентировала на том, что украинские военные наносили значительный ущерб сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту РФ. Это помогло в росте украинской экономики от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".

СПРАВКА. GLSDB сочетает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели. Версию бомбы, запускаемой с воздуха, создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи. GLSDB сочетает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели. Версию бомбы, запускаемой с воздуха, создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

3 февраля 2023 года Пентагон официально подтвердил, что намерен передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Летом в Пентагоне говорили, что это произойдет не раньше осени. Однако в ноябре информагентство Reuters сообщило, что Украине придется ждать до 2024 года получения первой крупной партии авиабомб GLSDB.

31 января американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

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