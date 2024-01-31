Малокалиберные бомбы GLSDB находятся на пути к украинским военным – Нуланд
Бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи США. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Киеве.
Она подчеркнула, что США "продолжают оказывать поддержку в сфере безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как малокалиберные бомбы, которые сейчас находятся на пути к фронту".
Также Нуланд заверила, что США помогут модернизировать украинский оборонно-промышленный комплекс. Она обратила внимание на то, что украинским защитникам удалось деоккупировать 50% территорий, которые пытался захватить агрессор с 24 февраля 2022 года.
В частности чиновница акцентировала на том, что украинские военные наносили значительный ущерб сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту РФ. Это помогло в росте украинской экономики от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".
- 3 февраля 2023 года Пентагон официально подтвердил, что намерен передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.
- Летом в Пентагоне говорили, что это произойдет не раньше осени. Однако в ноябре информагентство Reuters сообщило, что Украине придется ждать до 2024 года получения первой крупной партии авиабомб GLSDB.
- 31 января американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
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