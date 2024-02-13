Росія здатна виробляти більше зброї, ніж втрачає. Так само і з людьми – союзники

Через кілька років Російська Федерація навряд чи опиниться в ситуації, коли вона втратить значно більше, ніж зможе повернути

Антс Ківісельг (Скриншот із відео)

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив ERR, що Росія може виробляти достатню кількість боєприпасів і військової техніки та мобілізувати війська, щоб компенсувати втрати від війни.

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За його словами, якщо Україна не отримає значно більшої допомоги Заходу, існує серйозна загроза, що Росія зможе виснажити Україну.

"Якщо говорити про цифри, то за 365 днів вони можуть випустити 10 000 пострілів, тож у цьому відношенні вони можуть відновити свої запаси. Крім того, торішній набір показує, що вони змогли набрати близько 300 000 осіб або трохи менше. Це знову ж таки свідчить про те, що вони змогли набрати більше, ніж втратили під час війни в Україні", – пояснив Ківісельг.

Через кілька років Російська Федерація навряд чи опиниться в ситуації, коли вона втратить значно більше, ніж зможе повернути, вважає він.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України продовжуватиметься доти, доки Москва не зрозуміє, що вона не зможе перемогти.

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