Россия способна производить больше оружия, чем теряет. Так же и с людьми – союзники

Через несколько лет РФ вряд ли окажется в ситуации, когда она потеряет значительно больше, чем сможет вернуть, считает он

Антс Кивисельг (Скриншот с видео)

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил ERR, что Россия может производить достаточное количество боеприпасов и военной техники и мобилизовать войска, чтобы компенсировать потери от войны.

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По его словам, если Украина не получит гораздо большей помощи Запада, существует серьезная угроза, что Россия сможет истощить Украину.

"Если говорить о цифрах, то за 365 дней они могут выпустить 10 000 патронов, так что в этом отношении они могут восстановить свои запасы. Кроме того, прошлогодний набор показывает, что им удалось завербовать около 300 000 человек или чуть меньше. Что еще раз показывает, что они смогли набрать больше, чем потеряли в живой силе во время войны в Украине", – объяснил Кивиселг.

Через несколько лет РФ вряд ли окажется в ситуации, когда она потеряет значительно больше, чем сможет вернуть, считает он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что она не сможет победить.

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