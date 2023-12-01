Бюджет РФ дозволяє агресору продовжувати війну з тією ж інтенсивністю – розвідка Естонії

Глава розвідки Естонії: Підписаний Путіним військовий бюджет РФ на 2024 рік дозволяє Росії продовжувати війну проти України з колишньою інтенсивністю

Антс Ківісельг (Фото - скриншот із відео)

Підписаний диктатором Володимиром Путіним військовий бюджет РФ на 2024 рік дозволяє Росії продовжувати війну проти України з такою ж інтенсивністю, як зараз. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, пише ERR.ee.

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На брифінгу в Міноборони Естонії Ківісельг зазначив, що Росія збільшила військові витрати приблизно вдвічі, притому що у 2023 році витрати РФ на ведення війни зросли до 100 млрд євро.

"Це становить приблизно третину всіх видатків уряду РФ", – підкреслив Ківісельг.

Водночас, сказав глава розвідки, вже у першому півріччі 2023 року військові витрати РФ на 10% перевищили заплановані, що привело до необхідності ухвалювати доповнення до бюджету.

"Все це дозволяє Росії продовжувати війну з такою ж інтенсивністю, хоч і шляхом значного зниження добробуту російського суспільства", – сказав Ківісельг.

Глава розвідки вважає, що Росія найближчим часом не зможе здійснити оперативний прорив на фронті, проте, ймовірно, найближчими тижнями збільшить інтенсивність ударів по енергосистемі, транспортних вузлах, підприємствах, складах та телекомунікаційних центрах України, щоб "зламати дух українців та спровокувати соціальне невдоволення".

"Ми також бачимо, що Росія розпочала нові інформаційні операції проти України, щоб перенести громадську увагу із зовнішніх загроз на внутрішню ситуацію, шукаючи розбіжності та посилюючи їх", – сказав Ківісельг.