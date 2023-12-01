Бюджет РФ позволяет агрессору продолжать войну с той же интенсивностью – разведка Эстонии

Глава разведки Эстонии: Подписанный Путиным военный бюджет РФ на 2024 год позволяет России продолжать войну против Украины с прежней интенсивностью

Антс Кивисельг (Фото - скриншот из видео)

Подписанный диктатором Владимиром Путиным военный бюджет РФ на 2024 год позволяет России продолжать войну против Украины с той же интенсивностью, как сейчас. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет ERR.ee.

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На брифинге в Минобороны Эстонии Кивисельг отметил, что Россия увеличила военные расходы примерно вдвое, притом что в 2023 году расходы РФ на ведение войны выросли до 100 млрд евро.

"Это составляет примерно треть всех расходов правительства РФ", — подчеркнул Кивисельг.

При этом, сказал глава разведки, уже в первом полугодии 2023 года военные расходы РФ на 10% превысили запланированные, что привело к необходимости принимать дополнения к бюджету.

"Все это позволяет России продолжать войну с той же интенсивностью, хотя и за счет значительного снижения благосостояния российского общества", — сказал Кивисельг.

Глава разведки считает, что Россия в ближайшее время не сможет осуществить оперативный прорыв на фронте, однако, вероятно, в ближайшие недели увеличит интенсивность ударов по энергосистеме, транспортным узлам, предприятиям, складам и телекоммуникационным центрам Украины, чтобы "сломить дух украинцев и спровоцировать социальное недовольство".

"Мы также видим, что Россия начала новые информационные операции против Украины, чтобы перенести общественное внимание с внешних угроз на внутреннюю ситуацию, выискивая разногласия и усиливая их", — сказал Кивисельг.

17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине.