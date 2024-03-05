Во Франции будут дебаты по кооперации с Украиной в сфере безопасности 12-13 марта - BFMTV

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Во французском парламенте 12-13 марта состоятся дебаты относительно соглашения о безопасности с Украиной. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на собеседников в парламенте.

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По словам собеседника, дебаты по Украине состоятся 12 марта в Национальном собрании и 13 марта – в Сенате.

1 марта, по данным французской газеты Le Figaro , Елисейский дворец направил приглашение лидерам партий, представленных в парламенте, на встречу в "формате Сен-Дени", посвященную "ситуации в Украине".

По данным газеты, в ответ на заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправки войск в Украину, все оппозиционные партии выразили критику. После этого было объявлено о проведении дебатов и голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанном с Украиной в феврале.

Le Figaro отметила, что, вероятно, на встрече 7 марта будут обсуждаться предстоящие парламентские дебаты о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности, а также заявления Макрона по поводу отправки войск.

16 февраля президент Зеленский подписал с французским коллегой двустороннее соглашение о безопасности.

5 марта президент Франции дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе три страны наметили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

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