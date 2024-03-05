800 000 снарядів для ЗСУ. Макрон, можливо, підтримає чеську ініціативу – Bloomberg

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль"

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон цього тижня може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза Європейським Союзом для України. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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За даними співрозмовників видання, Німеччина, Нідерланди й Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС, і французький лідер обговорить цю пропозицію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час сьогоднішньої поїздки до Праги.

У виданні висловили сподівання, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення з міністрами оборони та закордонних справ країн ЄС для уточнення деталей.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

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