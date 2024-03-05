800 000 снарядов для ВСУ. Макрон, возможно, поддержит чешскую инициативу – Bloomberg

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "повсюду"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе может объявить о готовности поддержать предложение Чехии по поставкам сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран вне Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

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По данным собеседников издания, Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана по закупке боеприпасов за пределами ЕС, и французский лидер обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время сегодняшней поездки в Прагу.

В издании выразили надежду, что позже на этой неделе состоится отдельное обсуждение с министрами обороны и иностранных дел стран ЕС для уточнения деталей.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "повсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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