Макрон – союзникам: Быть трусами сейчас неуместно. Активизируйтесь з помощью Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западных союзников не быть "трусами" и активизироваться с помощью Украины. Его слова транслирует Reuters.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда Европе будет неуместно быть трусливой", – сказал французский лидер.
По его словам, Франция и Чехия "четко отдают себе отчет, что в Европе вновь происходит война, что некоторые государства вновь стали безудержными".
Макрон заявил, что внешние враги с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на страны Запада, и союзникам придется "ответить истории и проявить мужество, которого эта история требует".
Ранее журналисты Bloomberg со ссылкой на источники написали, что французский лидер на этой неделе может объявить о готовности поддержать предложение Чехии по поставкам сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран вне Европейского Союза для Украины.
- 16 февраля президент Зеленский подписал с французским коллегой двустороннее соглашение о безопасности.
- 5 марта президент Франции дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- В этот же день Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе три страны очертили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.
- В ответ на заявление французского лидера о том, что он не исключает отправки войск в Украину, все оппозиционные партии страны выразили критику.
Читайте также: Три страны ЕС призывают к усилению обороны Европы и сотрудничеству с Украиной – The Guardian