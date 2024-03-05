Макрон – союзникам: Быть трусами сейчас неуместно. Активизируйтесь з помощью Украине

По словам французского лидера, союзники должны осознать, что на территорию Европы вновь пришла война и быть "трусами" сейчас неуместно

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западных союзников не быть "трусами" и активизироваться с помощью Украины. Его слова транслирует Reuters.

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"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда Европе будет неуместно быть трусливой", – сказал французский лидер.

По его словам, Франция и Чехия "четко отдают себе отчет, что в Европе вновь происходит война, что некоторые государства вновь стали безудержными".

Макрон заявил, что внешние враги с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на страны Запада, и союзникам придется "ответить истории и проявить мужество, которого эта история требует".

Ранее журналисты Bloomberg со ссылкой на источники написали, что французский лидер на этой неделе может объявить о готовности поддержать предложение Чехии по поставкам сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран вне Европейского Союза для Украины.

16 февраля президент Зеленский подписал с французским коллегой двустороннее соглашение о безопасности.

5 марта президент Франции дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе три страны очертили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

В ответ на заявление французского лидера о том, что он не исключает отправки войск в Украину, все оппозиционные партии страны выразили критику.

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